Встреча сторон произошла после визита в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили урегулирование на Украине и участие в этом процессе европейских стран после визита в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Европа должна быть участником соответствующих процессов", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что "настало время завершить" конфликт и в этом позиции Украины и Германии совпадают.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Уиткофф утром 6 августа был принят президентом РФ Владимиром Путиным. Состоялся полезный и конструктивный разговор, отметил Ушаков. По его словам, российская сторона передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от Трампа.