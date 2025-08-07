Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поблагодарил президента РФ за гостеприимство

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян выразил надежду на то, что его визит в Россию принесет "положительные результаты".

"Мы благодарим вас за гостеприимство и надеемся, что этот визит принесет положительные и радостные результаты для российского и эмиратского народов", - подчеркнул шейх Мухаммед бен Заид на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. "Мы всегда стремимся укреплять мосты между нашими странами", - добавил президент ОАЭ.

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в РФ с официальным визитом. Как информировало накануне эмиратское агентство WAM, в Москве он намерен обсудить с российским лидером вопросы, связанные с развитием двустороннего сотрудничества в торговле, инвестициях и энергетике.