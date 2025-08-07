Договор будет действителен до конца 2027 года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Киев и Кишинев подписали соглашение о продлении режима либерализации транспортных перевозок до конца 2027 года. Об этом сообщается на сайте украинского министерства развития общин и территорий.

"В связи с продолжающейся либерализацией перевозок украинские и молдавские перевозчики могут продолжать осуществлять двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений", - отмечается в сообщении.

Как заявил вице-премьер по вопросам реконструкции и министр по вопросам развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, помимо двустороннего грузооборота, транспортный "безвиз" важен для украинского бизнеса с точки зрения транзитных перевозок, поскольку обеспечивает Украине доступ на рынки других стран.

Впервые соглашение о либерализации грузоперевозок Украина и Молдавия подписали в августе 2022 года, а затем продлили до конца 2025 года. Кроме того, до конца текущего года транспортный "безвиз" действует между Украиной и ЕС, всего он охватывает 35 стран.