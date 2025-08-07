Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также указал на "богатое наследие конструктивного сотрудничества и совместной работы, насчитывающем более пяти десятилетий"

ДУБАЙ, 7 августа. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе состоявшихся в Москве переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что отношения двух стран основаны на доверии и взаимоуважении.

"Его высочество президент отметил, что отношения между ОАЭ и Россией основаны на прочных принципах доверия и взаимного уважения, а также на богатом наследии конструктивного сотрудничества и совместной работы, насчитывающем более пяти десятилетий", - говорится в заявлении канцелярии главы арабского государства, которое опубликовало информационное агентство WAM.