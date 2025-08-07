Демарш связан с нежеланием обсуждать план разоружения движения

БЕЙРУТ, 7 августа. /ТАСС/. Пять министров покинули заседание правительства Ливана из-за несогласия обсуждать план разоружения шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в президентском дворце Баабда, где проходит заседание кабмина.

"Все пятеро представляют шиитскую общину, они призвали своих коллег не обсуждать вопрос о разоружении сил сопротивления до вывода израильских войск из оккупированных районов на юге страны, - указал собеседник. - Однако это предложение не получило поддержки остальных 19 министров".

Среди покинувших зал заседания были министр финансов Ясин Джабер, министр окружающей среды Тамара аз-Зейн, министр труда Мухаммед Хайдар, министр здравоохранения Ракян Насер ад-Дин и министр административного развития Фади Макки.

Как утверждал собеседник, демарш шиитских министров пока не означает их отставки. "Это выражение солидарности с "Хезболлах" и ее бойцами, которые противостояли израильской агрессии", - подчеркнул он.

Разоружение шиитских отрядов в обмен на эвакуацию израильских сил из Южного Ливана предусматривает план урегулирования, подготовленный спецпредставителем США на Ближнем Востоке Томасом Барраком. Обсуждение этого проекта было включено в повестку заседания кабмина.

По сведениям телеканала Al Hadath, на первом этапе "Хезболлах" должна в течение 30 дней передать 50% своих ракет, беспилотников, военной техники и боеприпасов ливанской армии.