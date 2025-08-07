Там также подтвердили легитимность полномочий Евгении Гуцул на посту главы автономии

КИШИНЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Народное собрание (парламент) Гагаузии приняло резолюцию, в которой подтвердило легитимность полномочий главы автономии Евгении Гуцул и не признало вынесенный ей судебный приговор.

"Категорически отвергаем и не признаем приговор от 5 августа 2025 года в отношении главы Гагаузии Е. А. Гуцул, считая его вынесенным вне рамок законности и справедливости. Данный приговор рассматривается как политически мотивированный и антигагаузский, направленный на устранение законно избранного главы автономии", - говорится в документе. Власти автономии заявляют, что судебное решение было принято "под политическим давлением" контролирующей правительство в Кишиневе Партии действия и солидарности (ПДС).

Преследование Гуцул правоохранительными органами Молдавии в резолюции расценивается как попытка "ликвидации реальной автономии региона и подавление воли его населения". В этой связи парламент и Исполком заявили, что "констатируют легитимность полномочий" Гуцул как главы автономии. "Срок полномочий главы Гагаузии <…> может быть прекращен досрочно только в строгом соответствии с Уложением Гагаузии и Законом Республики Молдова об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери). Любые попытки отстранения главы Гагаузии от должности вне рамок закона, включая сфабрикованные судебные решения, являются грубым нарушением воли гагаузского народа и узурпацией его права самостоятельно формировать органы власти", - отмечается в документе.

Обращение к правозащитникам

Власти автономии намерены проинформировать о разжигающемся конфликте с руководством Молдавии ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Европарламент и правительства России, Турции, Китая, Индии и США. Кроме того, в регион будут приглашены наблюдатели от правозащитных организаций для мониторинга соблюдения прав человека, прав национальных меньшинств и обеспечения верховенства права "в условиях политического кризиса в Молдавии".

На территории автономии будут организованы массовые и мирные акции протеста в поддержку Гуцул, говорится в заявлении. Ее семье будет оказана всесторонняя правовая и гуманитарная поддержка.