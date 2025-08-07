Стороны также отметили важность проведения в октябре 2025 года российско-арабского саммита

ДУБАЙ, 7 августа. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече в Москве обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, призвав к активизации усилий для урегулирования палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы арабского государства, которое опубликовало информационное агентство WAM.

"Его Высочество и президент России обсудили события на Ближнем Востоке, подчеркнув необходимость активизации усилий для создания четких перспектив справедливого и всеобъемлющего мира на основе принципа "двух государств", гарантирующего стабильность и безопасность для всех", - указывается в нем. Стороны также отметили важность проведения в октябре 2025 года российско-арабского саммита.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и проведении в секторе военной операции с целью освобождения заложников и уничтожения боевого потенциала ХАМАС. В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.