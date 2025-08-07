Парламент Гагаузии призвал к массовым протестам в поддержку Гуцул

Законодатели назвали действия судебных и правоохранительных органов Молдавии неправомерными

КИШИНЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Народное собрание (парламент) Гагаузии инициирует в ней массовые акции протеста в поддержку главы региона Евгении Гуцул, которая была осуждена и арестована в Кишиневе.

Об этом говорится в резолюции, которая была опубликована на сайте законодательного органа.

"Организовать и провести на территории Гагаузии массовые мирные акции протеста в поддержку главы Гагаузии Е. А. Гуцул и законных прав автономии", - говорится в документе. Законодатели назвали действия судебных и правоохранительных органов Молдавии неправомерными.