ГААГА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Нидерландов не планируют в ближайшем будущем официально признавать государственность Палестины. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел королевства Каспар Велдкамп.

"В настоящее время Нидерланды не планируют признавать Палестину как государство", - заявил он в ходе парламентских дебатов о гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Во время обсуждения к этому призвали сразу несколько депутатов. Также нидерландские парламентарии, включая депутата от партии "Денк" Стефана ван Баарле, заявляли о необходимости ввести запрет на поставки вооружений в Израиль.

Дебаты в нижней палате парламента Нидерландов длятся уже более четырех часов. Ради их проведения парламент королевства прервал летний перерыв, который должен был продлиться с 4 июля по 1 сентября. Предложение прервать каникулы ради проведения дебатов по Газе было вынесено на голосование Социалистической партией и поддержано большинством депутатов.

29 июля Велдкамп сообщил, что вызвал посла Израиля для беседы и призвал власти еврейского государства изменить курс в отношении сектора Газа, где сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация.