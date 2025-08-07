Участия докладчиков от всемирной организации не ожидается

ООН, 7 августа. /ТАСС/. ООН просит всех причастных к ситуации с попытками отстранения от власти президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика сотрудничать ради обеспечения верховенства закона. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Мы бы попросили все группы сотрудничать для обеспечения базового верховенства закона", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Совет Безопасности ООН по запросу России проведет закрытое заседание, на котором будет обсуждаться вопрос преследования Додика. Хак указал, что участия докладчиков от всемирной организации не ожидается.

Ранее суд в Боснии и Герцеговине приговорил Додика к тюремному заключению на один год и запрету на политическую деятельность в течение шести лет за то, что он игнорировал решения высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта. Лишив президента мандата, ЦИК постановил провести в Республике Сербской досрочные выборы. Додик заявил, что не намерен подчиняться этому решению и будет его оспаривать.