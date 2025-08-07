Мухаммед бен Заид Аль Нахайян указал, что страна привержена укреплению международного сотрудничества

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве опубликовал на своей странице в X сообщение на русском языке, отметив, что ОАЭ привержены укреплению международного сотрудничества.

"Сегодня я встретился с президентом Владимиром Путиным в Москве, где мы обсудили стратегическое партнерство между ОАЭ и РФ и возможности его развития на благо наших стран. Объединенные Арабские Эмираты привержены стремлению укреплять международное сотрудничество для преодоления глобальных вызовов и достижения мира, стабильности и процветания на региональном и международном уровнях на благо всех стран и народов", - отметил шейх Мухаммед, продублировав сообщение на арабском и английском языках.

Президент ОАЭ посетил Россию с официальным визитом и встретился с Путиным. В общей сложности шейх Мухаммед провел в Кремле около 3,5 часа. Лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов - от экономического взаимодействия до ситуации на Ближнем Востоке. По итогам встречи Путин заявил журналистам, что ОАЭ подходят для его встречи с президентом США Дональдом Трампом.