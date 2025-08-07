Там подчеркнули, что Кишинев выбрал "путь политических репрессий вместо диалога и используют репрессии как инструмент борьбы с несогласными в преддверии парламентских выборов"

КИШИНЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Народное собрание (парламент) и Исполнительный комитет Гагаузии заявили об опасности дестабилизации ситуации в автономии после судебного приговора и ареста главы региона Евгении Гуцул.

"Всю ответственность за дестабилизацию ситуации в Гагаузии и эскалацию конфликта между Комратом и Кишиневом возлагаем исключительно на центральные власти Республики Молдова, которые выбрали путь политических репрессий вместо диалога и используют репрессии как инструмент борьбы с несогласными в преддверии парламентских выборов", - отмечается в совместном заявлении, которое опубликовано на сайте законодательного органа. В документе власти Гагаузии заявили, что не признают решение суда, а также о планах инициировать массовые акции протеста в автономии.