Израиль будет делать то, что должен, заявил Биньямин Нетаньяху

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не дал прямого ответа на вопрос о позиции президента США Дональда Трампа относительно планов еврейского государства по расширению операции в секторе Газа и военному захвату всей территории анклава.

"Он (Трамп - прим. ТАСС) сказал только: "Я знаю, что Израиль будет делать то, что должен", - заявил израильский премьер в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox News. - Мы не вступали в дискуссии подобного рода".

Ранее на этой неделе портал Ynet сообщил со ссылкой на чиновников высокого ранга из окружения Нетаньяху, что политическое руководство близко к принятию решения о "полной оккупации" палестинского анклава. По выражению одного из собеседников издания, "жребий брошен", израильская сторона считает, что переговоры об освобождении заложников зашли в тупик и альтернативы военному решению не осталось. При этом, по сведениям Ynet, военное руководство страны, включая начальника Генштаба армии Эяля Замира, выступило против такого шага. По информации газеты The Jerusalem Post, кабинет безопасности Израиля соберется 7 августа для обсуждения "полного военного захвата" всей территории сектора Газа, включая районы, где могут удерживаться заложники.