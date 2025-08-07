Главком также заявил, что действия ВС РФ осложнили ВСУ отступление из области

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что украинская армия "где-то недосмотрела" и не учла дерзость действий ВС РФ в ходе операции "Поток", во время которой российские военные весной с использованием газопровода штурмовали оккупированную ВСУ Суджу в Курской области.

"Имели сведения о том, что они могут использовать эти трубопроводы. И были поставлены задачи взять под контроль и держать под контролем участки, где они могут выйти наружу. Просто, вероятно, где-то, скажем, недосмотрели, а возможно, и не учли дерзость этих действий", - сказал он в интервью украинскому телеканалу ТСН. Главком признал, что действия ВС РФ осложнили ВСУ отступление из области.

В ходе операции "Поток" бойцы сводного штурмового отряда, сформированного из военнослужащих 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда специального назначения "Ахмат", а также добровольцев штурмовых бригад "Ветераны" и "Восток-V", преодолев около 15 км внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи в глубине обороны ВСУ. В операции по проходу по газовой трубе участвовали более 600 военнослужащих. Начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов отметил "героические действия сводного штурмового подразделения", которые стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию наступления ВС РФ в Курской области.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих. Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года Герасимов доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области.