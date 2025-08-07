Нидерландский журналист и политолог, подчеркнул, что "Европа сама втянула себя в противостояние своей исключительной поддержкой Киева"

ГААГА, 7 августа. /ТАСС/. Страны ЕС, оказывая поддержку киевским властям, втянули себя в чужой конфликт, а теперь не могут разработать стратегию выхода из него. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил нидерландский журналист и политолог, основатель медиапортала "Альтернатива" Аб Гителинк.

"Европа не знает, как выйти из украинского конфликта. Она сама втянула себя в противостояние своей исключительной поддержкой Киева, а теперь им нужен кто-то вроде [президента США Дональда] Трампа, чтобы спасти ситуацию", - заявил он, добавив, что значительная часть жителей Европы не ощущает солидарности с киевскими властями и потому не разделяет курс на безоговорочную поддержку Украины.

"Большинство европейцев понимает, что украинцы и русские жили рядом в течение сотен лет, они долгие годы находились в составе одного государства - сначала Российской империи, а затем СССР", - подчеркнул Гителинк. При этом, по его словам, Россия - в отличие от Украины - демонстрирует готовность к переговорам и миру, но только на своих условиях, "как и любая одерживающая победу страна".

Ранее Трамп заявил, что есть хорошие перспективы завершения конфликта на Украине и проведения им встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Газета The New York Times ранее выступила с утверждением со ссылкой на источник, что Трамп рассчитывает уже на следующей неделе провести личную встречу с Путиным, а вскоре после этого - трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского. По данным CNN, президент США уже попросил свою команду начать подготовку к встречам.

Трамп после избрания демонстрировал настрой на нормализацию отношений с Россией. Новый американский лидер называл важной перспективу встречи с Владимиром Путиным, однако, как подчеркивали в Кремле, саммит должен стать итогом большой двусторонней работы, а не предварять ее. Тем не менее лидеры находятся в постоянном контакте и с начала года провели шесть телефонных разговоров.