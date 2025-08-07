У мемориального комплекса "Защитникам Южной Осетии" проходит акция-реквием по погибшим и фотовыставка хроники войны

ЦХИНВАЛ, 7 августа. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что в ходе нападения Грузии на Цхинвал в августе 2008 года во всем мире только Россия не осталась в стороне, пришла на помощь жителям республики и предотвратила повторение геноцида. Об этом он заявил на траурной акции у мемориального комплекса "Защитникам Южной Осетии", посвященной годовщине грузинской агрессии.

В Цхинвале 7-8 августа проходят траурные мероприятия, посвященные 17-й годовщине грузинской агрессии против Южной Осетии. У мемориального комплекса "Защитникам Южной Осетии" проходит акция-реквием по погибшим и фотовыставка хроники войны.

"Мы никогда не забудем, что во всем мире только Россия в тот решающий момент не осталась в стороне. Российские воины, как и миротворцы, пришли на помощь, встали на защиту братьев по духу, по крови, по судьбе. Они остановили грузинскую агрессию, спасли тысячи жизней, предотвратили повторение катастрофы геноцида. И сегодня Южная Осетия - это не просто территория, это часть большого Русского Мира, где считают мир самой дорогой ценностью, но готовы с оружием в руках встать на защиту своих братьев, когда это необходимо", - сказал Гаглоев.

Он напомнил, что в августе 2008 года в числе первых целей грузинских войск были определены российские миротворцы, которые находились в Южной Осетии на основании межгосударственного соглашения.

"Россия направила их в зону конфликта для обеспечения мира, безопасности и стабильности. Многие годы они добросовестно несли службу ради мирной и спокойной жизни людей, не деля население по национальному признаку. Но менее всего они ожидали, что те грузинские военные, которые еще недавно носили форму миротворцев, проявят такое подлое коварство и нападут на своих вчерашних партнеров по миротворческой службе. Мужественно и самоотверженно встретив огнем превосходящие силы агрессора, российские миротворцы до конца остались верны своему долгу", - подчеркнул президент.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.