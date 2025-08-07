Эксперт Шоко назвал встречу Путина и Трампа капитуляцией Запада

Западные страны осознали, что у них больше нет козырей в игре с Россией, считает главный редактор информационного агентства Зимбабве "Новая Зиана"

ХАРАРЕ, 7 августа. /ТАСС/. Предстоящая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа представляет собой капитуляцию Запада в прокси-войне, которую он ведет против РФ на Украине. Такое мнение в интервью корреспонденту ТАСС высказал эксперт в области международных отношений, главный редактор информационного агентства Зимбабве "Новая Зиана" Рангарираи Шоко.

"По моему мнению, предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом станет фактически капитуляцией Запада в его прокси-войне с Россией на Украине, - заявил Шоко. - Потерпев неудачу с санкциями и тарифами, Запад и Трамп осознали, что у них нет больше козырей в игре с Россией и ее партнерами по БРИКС. Теперь они добиваются мира, стремясь представить его как компромиссную сделку на предстоящем саммите Путин-Трамп. Правда состоит в том, что Трамп хочет уйти от войны, санкций и тарифов, сохраняя некоторое достоинство с помощью переговоров с Путиным. Он понял, что Запад и США в частности больше не представляют собой мощного гегемона, способного навязать свою волю всему миру".

По мнению эксперта, Запад осознает реальность "безнадежного положения в экономике, куда он сам себя загнал". Шоко отметил, что международная изоляция Запада усиливается, что подчеркнули недавние визиты в Москву правителя Малайзии султана Ибрагима и президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. "Не вызывает сомнений, что Трамп с помощью переговоров с Путиным намерен найти выход для США из конфликта на Украине. Ему также необходимо вырваться из тупика санкций и тарифов, в который он угодил по собственному желанию и который угрожает его собственному выживанию", - предположил он.

По словам эксперта, по результатам предстоящей встречи "можно ожидать, что Трамп от имени Запада пойдет на значительные уступки, пожертвует Украиной, например, а Путин мало в чем уступит, потому что в отличие от Запада исход украинского конфликта таит в себе экзистенциальную угрозу для России". "Вполне вероятно, - указал Шоко, - что Запад удовлетворит основное требование России о признании ее суверенитета над Крымом и четырьмя другими бывшими украинскими регионами. Впрочем, россияне теперь вряд ли сочтут это большим достижением. Помимо попытки спасти лицо, Запад может использовать предстоящие переговоры как уловку с целью предотвратить полную военную победу России и сохранить плацдарм для себя на той территории, которая останется от Украины".