Стивен Миран пробудет в должности до 31 января 2026 года, пока на его место не найдут окончательную замену, прокомментировал президент США

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Руководитель Совета экономических консультантов Белого дома Стивен Миран временно займет освободившееся место в Совете управляющих Федеральной резервной системы США (ФРС, выполняет функции Центробанка). Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Как написал американский лидер, Миран будет занимать должность в Совете управляющих ФРС до 31 января 2026 года. "В этот период мы продолжим поиски окончательной замены", - пояснил Трамп.

Ранее глава Белого дома неоднократно призывал подать в отставку председателя ФРС Джерома Пауэлла на основании того, что тот, по мнению Трампа, отказывается снижать процентную ставку. Трамп, в частности, ставил Пауэллу в пример занимавшую должность одного из членов Совета управляющих ФРС Адриану Куглер, которая заявила, что уйдет в отставку 8 августа.

Президент США настаивает на том, что ФРС должна снижать базовую процентную ставку. Трамп утверждал, что финансовый регулятор умышленно не делает этого, чтобы расходы по займам для федерального правительства оставались на высоком уровне. Белый дом заявлял, что ФРС руководствуется политическими интересами, а в ее Совете управляющих много тех, кто выступает против Трампа.

30 июля ФРС по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае следующего года. ФРС была учреждена Конгрессом США в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально она отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.