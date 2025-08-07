Трамп заявил, что не обуславливает переговоры с Путиным его встречей с Зеленским

Президент США также высказался в пользу ускорения процесса урегулирования конфликта

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп не обуславливает очные переговоры с президентом России Владимиром Путиным его встречей с Владимиром Зеленским. Американский лидер подтвердил это в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, должен ли Путин, по его мнению, встретиться с Зеленским, чтобы могли состояться очные переговоры российского и американского руководителей. "Нет, он не должен, нет", - заявил Трамп, имея в виду Путина.

"Они (Путин и Зеленский - прим. ТАСС) хотели бы встретиться со мной", - утверждал президент США. "Я сделаю все, что могу, чтобы остановить кровопролитие", - заверил Трамп.

Он также высказался в пользу ускорения хода переговоров по урегулированию конфликта. "Мне не нравятся долгие ожидания", - сказал руководитель вашингтонской администрации.