Президент Соединенных Штатов повторил, что "очень огорчен" позицией российского руководства

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Дальнейшие действия США в отношении Москвы будут зависеть от президента России Владимира Путина. Об этом заявил его американский коллега Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

У Трампа поинтересовались, остается ли в силе отведенный им срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Предполагается, что он истечет 8 августа, после чего США намеревались ввести 100% торговые пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров. "Это будет зависеть от него (российского лидера - прим. ТАСС). Посмотрим, что он скажет, это будет зависеть от него", - заявил Трамп, повторив тезис о том, что он "очень огорчен" позицией российского руководства.