На парламентария совершили три покушения, добавил французский бизнесмен и специалист по геополитике, ранее работавший на Украине

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук подвергся пыткам и покушениям за намерение баллотироваться в президенты Украины с программой мира с Россией. Об этом заявил ТАСС французский бизнесмен и специалист по геополитике Тьерри Лоран Пелле, ранее работавший на Украине.

Эксперт сообщил, что на прошлой неделе лично встречался с Дмитруком. По его словам, депутат "хотел баллотироваться на будущих президентских выборах на Украине, потому что большое количество украинцев поддерживают его, чтобы положить конец конфликту и восстановить двусторонние отношения с Россией, которые позволят жить в полном мире и согласии".

"Его арестовали, его пытали. Я видел фотографии того, что с ним сделали, это абсолютно ужасно", - заявил Пелле. Он добавил, что на депутата было совершено три покушения, и сейчас он живет в Англии, носит электронный браслет и не имеет полной свободы передвижения.

"Можно ли назвать украинское государство демократией? Это вызывает легкую улыбку", - заключил эксперт.