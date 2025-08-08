Президент США часто говорил о своей цели восстановить отношения между Вашингтоном и Москвой за счет усиления экономического сотрудничества, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Телефонные разговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа проходили в дружественной атмосфере. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, Трамп во время этих бесед часто говорил о своей цели восстановить отношения США и России за счет усиления экономического сотрудничества. Лидеры также обменивались множеством посланий через посредников, отмечает издание.

Путин и Трамп с начала 2025 года провели уже шесть телефонных разговоров. О желании встретиться с Путиным американский лидер заявил на следующий день после своей инаугурации в январе 2025 года. После этого Трамп в течение полугода неоднократно вновь заявлял о намерении провести саммит. 7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече президентов двух стран в ближайшие дни.