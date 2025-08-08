Лидер партии "Будущее Молдовы" считает необходимым сначала сменить власть и решить внутренние вопросы страны

КИШИНЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Молдавия получила статус кандидата в ЕС за компанию с Украиной, исходя из политической ситуации. Об этом заявил в интервью ТАСС лидер партии "Будущее Молдовы", экс-премьер Василий Тарлев.

"Молдова получила статус кандидата вступления в Европейский Союз как политический подарок - исходя из ситуации региональной, политической. Поэтому она получила это в пакете с Украиной, не будучи готовой. Мы должны поменять ситуацию, поменять власть, назначить нормальных ответственных людей, проанализировать все обязательства, которые они безответственно брали на себя. И подготовить национальную экономику, социалку, юридические вопросы, систему судебную к этому статусу. И дальше будем решать", - сказал Тарлев.

Он напомнил, что первый юридический акт о сотрудничестве Молдавии с ЕС был подписан в конце 2002 года президентом Владимиром Ворониным, который возглавил национальную комиссию по развитию сотрудничества с Европейским Союзом.

После прихода к власти президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности Молдавия была ввергнута в тяжелейший экономический кризис, в стране начались протесты. Власти обвинили оппозицию в подготовке госпереворота и развернули гонения на нее: был запрещен ряд партий, арестованы десятки активистов, без суда приостановлено вещание 16 телеканалов, заблокированы более 50 СМИ, которые предоставляли слово оппозиции.

Оппозиция обвиняет Санду в том, что все госорганы страны, включая спецслужбы, судебную систему, парламент, правительство и администрацию президента, существуют на деньги неправительственных организаций, финансируемых Западом.

Состоявшиеся осенью 2024 года президентские выборы в Молдавии Санду проиграла внутри страны бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло, которого выдвинули социалисты, провалился и референдум о вступлении в ЕС. Добиться результата в свою пользу властям удалось за счет голосов более чем 300 тыс. трудовых мигрантов в странах ЕС, где было открыто более 200 избирательных участков. Оппозиция отказалась признавать итоги голосования, обвинив власти в фальсификации выборов и референдума. Еще больше опасений Санду и ее партия испытывает в преддверии запланированных на 28 сентября парламентских выборов, которые правящая партия, судя по опросам, проиграет. Полномочия главы государства в Молдавии ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. Таким образом, окончательная расстановка политических сил станет ясна после парламентских выборов.