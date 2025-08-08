Страна не готова к членству в Евросоюзе, считает Василий Тарлев

КИШИНЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Обещания президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности о вступлении Молдавии в ЕС к 2028 году - обман, страна к этому не готова. Об этом заявил в интервью ТАСС лидер партии "Будущее Молдовы, экс-премьер Василий Тарлев.

"Молдова имеет сегодня такое руководство, что оно каждый день готово куда-то вступать, непонятно зачем и почему. Нам надо вступать туда, где есть национальный интерес. Я думаю, что это очередной обман, опять пустые обещания перед выборами. Потому что не готова Молдова быть членом Европейского союза, и надо сказать честно, даже не критикуя, может быть, кого-то, чтобы они правильно меня поняли. Молдова не готова к статусу даже кандидата в Европейский союз. Не видно, даже если сказать о политических решениях, в ближайшие 5, 10, даже 15 лет, чтобы Молдова стала членом Европейского союза. К сожалению", - сказал Тарлев.

После прихода к власти президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности Молдавия была ввергнута в тяжелейший экономический кризис, в стране начались протесты. Власти обвинили оппозицию в подготовке госпереворота, был запрещен ряд партий, арестованы десятки активистов, без суда приостановлено вещание 16 телеканалов, заблокированы более 50 СМИ, которые предоставляли слово оппозиции. Некоторых из них обвинили в "пропаганде молчанием" в контексте конфликта на Украине. По инициативе Санду был создан центр "Патриот", работа которого была направлена на борьбу с якобы изменниками родины, блокирующими курс на евроинтеграцию, появился аналог украинского центра "Миротворец", в который были внесены лидеры оппозиции, общественные деятели и журналисты, критикующие власть. В то же время оппозиция обвиняет Санду в том, что все госорганы страны, включая спецслужбы, судебную систему, парламент, правительство и администрацию президента, существуют на деньги неправительственных организаций, финансируемых Западом.

Состоявшиеся осенью 2024 года президентские выборы в Молдавии Санду проиграла внутри страны бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло, которого выдвинули социалисты, провалился и референдум о вступлении в ЕС. Добиться результата в свою пользу властям удалось за счет голосов более чем 300 тыс. трудовых мигрантов в странах ЕС, где было открыто более 200 избирательных участков. Оппозиция отказалась признавать итоги голосования, обвинив власти в фальсификации выборов и референдума. Еще больше опасений Санду и ее партия испытывает в преддверии запланированных на 28 сентября парламентских выборов, которые правящая партия, судя по опросам, проиграет. Полномочия главы государства в Молдавии ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством.