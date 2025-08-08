Сейчас ситуация хуже, чем в 1990-е годы, считает лидер партии "Будущее Молдовы"

КИШИНЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности за пять лет у власти ухудшили отношения с Приднестровьем, Гагаузией и другими регионами страны до такой степени, что сейчас они даже хуже, чем были в 1990-е годы. Об этом заявил в интервью ТАСС лидер партии "Будущее Молдовы", экс-премьер Василий Тарлев.

"Это еще один недостаток нынешней власти - полное отсутствие диалога не только с администрацией Приднестровского региона, но и с автономией Гагаузии, с местными органами власти, с руководителями отраслей народного хозяйства, с гражданами. Мы считаем, что это одна из глубочайших их ошибок. К сожалению, отношения между Кишиневом и Тирасполем, между Кишиневом и Комратом, с другими регионами, за последние годы ухудшились. Нет никакого общения. Просто есть механизм давления и унижения. Я считаю, что хуже, чем сейчас, не было даже в начале 90-х годов", - сказал Тарлев.

Он выразил сожаление, что Санду после избрания на пост главы Молдавии отказалась встречаться с главой Приднестровья Вадимом Красносельским, а также с главой Гагаузии Евгенией Гуцул и ее предшественницей на этом посту Ириной Влах, а также другими региональными руководителями, которые не разделяют ее политических взглядов.

Отношения между Кишиневом и Комратом обострились после выборов главы Гагаузии в 2023 году, на которых победила представитель оппозиции Гуцул. Он заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и подвергла критике политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти Молдавии попытались объявить выборы незаконными. Однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. После этого Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Затем Гуцул была арестована и осуждена к 7 годам тюрьмы по обвинениям в нарушениях при финансировании избирательной кампании, что вызвало резкую критику оппозиции и общественности.

Провозглашение Республики Гагаузия 19 августа 1990 года вылилось в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска. Тогда представители Кишинева и Комрата сели за стол переговоров, а в декабре 1994 года парламент Молдавии принял закон об особом статусе автономии. В 2014 году после подписания Молдавией соглашения об ассоциации с ЕС в регионе был проведен референдум, в ходе которого 98,4% жителей поддержали предложение о вступлении в существовавший тогда Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Большинство поддержало идею "отложенного статуса", дающего Гагаузии право на самоопределение в случае утери Молдавией независимости.