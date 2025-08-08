ЦАХАЛ будет готовиться к операции в палестинском анклаве, одновременно оказывая помощь гражданскому населению вне зон боевых действий, говорится в заявлении канцелярии премьера страны Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 августа. /ТАСС/. Военно-политический кабинет Израиля одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на заявление канцелярии премьера.

Согласно ему, Армия обороны Израиля будет готовиться к операции в Газе, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий.

Как сообщает Kan, против плана Нетаньяху выступил начальник Генштаба армии Эяль Замир, который заявил о возможном риске для заложников, истощении резервов ВС и ущербе международной легитимности государства. Однако, согласно заявлению канцелярии, которое приводит телерадиокомпания, большая часть министров выразила мнение, что альтернативный план не позволит "разгромить [палестинское движение] ХАМАС или обеспечить возвращение заложников".

Советник премьера Израиля Дмитрий Гендельман в свою очередь сообщил о "пяти принципах завершения войны", которые принял военно-политический кабинет. "Кабинет большинством голосов принял пять принципов завершения войны: разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, и живых, и погибших, демилитаризация сектора Газа, израильский контроль безопасности в секторе Газа, формирование альтернативного гражданского управления, не связанного ни с ХАМАС, ни с ПНА (Палестинской национальной администрацией - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале советника.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. В марте этого года израильские ВС возобновили боевые действия в анклаве, нанеся по нему массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.