Парламент страны осудил Запад, НАТО и другие международные организации, которые "игнорировали или преуменьшали" действия Украины

ГАВАНА, 8 августа. /ТАСС/. Парламент Никарагуа поддержал 7 августа доклад парламентской комиссии РФ по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима и потребовал международного расследования этих преступлений.

"В свете доклада, представленного Госдумой Федерального собрания Российской Федерации, Национальная ассамблея Республики Никарагуа заявляет: мы подтверждаем нашу твердую поддержку заключительного доклада парламентской комиссии по расследованию преступных действий против несовершеннолетних, совершенных киевским режимом", - зачитал на пленарной сессии парламента декларацию в поддержку доклада комиссии РФ никарагуанский депутат Вильфредо Наварро. Его слова приводит местный официальный портал El 19 digital. "Мы решительно осуждаем соучастие "коллективного Запада", НАТО и других международных организаций, которые, руководствуясь геополитическими интересами, игнорировали или преуменьшали эти преступления против человечности", - подчеркнул он.

"Мы требуем, чтобы международные правозащитные организации провели расследование и наказали виновных, а не действовали под давлением США и Европейского союза, - отметил Наварро. - Мы осуждаем дезинформацию в СМИ, в ходе которой наблюдаются попытки скрыть или оправдать эти преступления, увековечивая безнаказанность украинского режима". "Мы призываем парламенты и правительства по всему миру поддержать, распространить и признать доклад как действительный и обоснованный документ, публично осудить военные преступления и преступления против человечности, совершенные Украиной, и прекратить молчание и замалчивание информации в СМИ, отвергнув любые формы манипуляции историей", - подчеркнул депутат.

На заседании парламента первый заместитель его председателя Арлинг Алонсо зачитала краткое содержание доклада парламентской комиссии РФ, представленного заместителем председателя Госдумы Анной Кузнецовой во время ее визита в середине июля в Манагуа для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 46-й годовщине Сандинистской революции.

29 июля Кузнецова, выступая на площади ДНР в Москве на акции памяти детей, погибших от украинской вооруженной агрессии, сообщила, что парламент Никарагуа принял решение рассмотреть доклад парламентской комиссии РФ по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

О парламентском расследовании преступлений Киева

Постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей Госдума приняла на пленарном заседании 20 июня 2023 года. Совет Федерации на заседании 21 июня принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования. В том же месяце была учреждена парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. 19 июня 2024 года Совфед и Дума утвердили итоговый доклад комиссии.