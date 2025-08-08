Лидер партии "Будущее Молдовы" заявил, что страна покупает газ и электричество почти по самым высоким ценам в мире

КИШИНЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Власти Молдавии не сумели решить вопросы энергетической безопасности государства. Об этом заявил в интервью ТАСС лидер партии "Будущее Молдовы", экс-премьер Василий Тарлев.

"Одна из главных их ошибок - они неправильно решили вопросы энергетической безопасности нашего государства. Именно энергетическая безопасность, цены подъемные и привлекательные - одна из основ, фундамент национальной экономики. Сегодня Молдова покупает газ и электроэнергию почти по самым высоким ценам в мире, это очень плохо", - сказал Тарлев. По его словам, с приходом к власти его партия проведет переговоры с партнерами, которые могут предложить более привлекательные цены на энергоносители, в том числе с Россией.

Молдавская оппозиция критикует власти, указывая, что власти Украины, запретившие транзит российского газа, совместно с Кишиневом спровоцировали энергетический кризис в непризнанном Приднестровье с целью обострить ситуацию в регионе.

В Приднестровье действует режим ЧП после того, как Украина прекратила с 1 января транзит российского газа. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что прекращение подачи газа из РФ в Приднестровье, где расположена принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС, которая обеспечивает до 80% потребляемой республикой электроэнергии, приведет не только к росту цен на нее, но и к сбоям поставок потребителям, что может спровоцировать зимой гуманитарную катастрофу. В регионе после прекращения Украиной транзита российского газа в целях экономии было отключено центральное отопление, прекращено снабжение горячей водой жилых домов, остановлены промышленные предприятия. Так как Молдавская ГРЭС прекратила поставки в Молдавию, Кишиневу пришлось покупать более дорогую электроэнергию в Румынии и поднять тарифы, что вызвало недовольство населения и резкую критику со стороны оппозиции.