За последние три года население страны сократилось с 42 млн до 20 млн человек, заявил французский бизнесмен и специалист по геополитике

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Украину ожидает демографический и экономический коллапс, а финансовая поддержка со стороны Европейского союза в конечном итоге прекратится. Такое мнение выразил ТАСС французский бизнесмен и специалист по геополитике Тьерри Лоран Пелле.

По его оценкам, за последние три года население Украины сократилось с 42 млн до 20 млн человек из-за "гигантской эмиграции". "Нельзя забывать, что из-за конфликта на Украине погибли 1,5 млн мужчин", - отметил он.

По мнению эксперта, это приведет к "демографическому коллапсу в будущем", так как поддерживать численность населения без возможности его воспроизводства "становится чрезвычайно сложно". С экономической точки зрения, по словам Пелле, страна, население которой сократилось вдвое, нежизнеспособна. "Это невозможно", - считает он.

Эксперт прогнозирует, что, когда ЕС "увидит, какую финансовую бездну это представляет", то "откажется от Украины, потому что не сможет все это финансировать". "Это абсолютно невозможно", - подчеркнул Пелле.

Он считает смешным и циничным называть Украину демократией, отмечая, что ситуация в стране за последние три года "вызывает серьезное беспокойство". По словам Пелле, Владимир Зеленский "хотел полностью нейтрализовать две антикоррупционные организации, а именно НАБУ и САП". "Сегодня на Украине нет политической свободы. Больше нет религиозной свободы. СМИ находятся под полным контролем администрации Зеленского", - подчеркнул эксперт. Он утверждает, что коррупция, которая была "национальным видом спорта" и до 2014 года, "сегодня достигла абсолютно колоссальных размеров".

Пелле заявил, что "30% военной помощи сегодня проходит через черный рынок по всему миру и наполняет карманы всех, как военных, так и чиновников, и особенно ближайшего окружения Зеленского". Он также обвинил украинские власти в пытках и убийствах оппонентов.