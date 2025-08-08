Эксперт Перейра: возможная встреча Путина и Трампа закрепит поражение Украины

Готовность президента США к диалогу стала "формой политического давления" на Киев, считает бразильский политолог, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 августа. /ТАСС/. Возможная встреча президента России Владимира Путина с главой американской администрации Дональдом Трампом только закрепит поражение, которое украинские власти и военные потерпели на поле боя. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил бразильский политолог, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Эден Перейра.

"Возможная встреча Путина и Трампа предопределила бы <...> судьбу украинского режима и заставила бы его смириться с военным поражением", - указал эксперт.

По словам Перейры, США при бывшем президенте Джо Байдене всегда выступали против мирных переговоров, в то время как нынешний американский лидер демонстрирует большую готовность к диалогу, что фактически стало "формой политического давления" на Киев.

Эксперт также отметил, что любые возможные договоренности двух сторон по Украине будут негативно восприняты в Евросоюзе. При этом Россия, указал он, может рассчитывать на поддержку стран БРИКС. "Европейский Союз, вероятно, будет критиковать любое соглашение, поскольку его <...> позиция заключается в продолжении войны на Украине как способа дестабилизации России", - заявил он.

Ранее состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече президентов РФ и США в ближайшие дни. По его словам, сейчас началась проработка саммита.