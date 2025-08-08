Эксперт Безерра: ЕС под давлением Трампа признает любые договоренности РФ и США

В любом случае Евросоюз поступит так, как скажут в Вашингтоне, заявил бразильский политолог

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 августа. /ТАСС/. Страны Евросоюза признают любые договоренности Москвы и Вашингтона по Украине по итогам возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В противном случае сообщество столкнется с сильным давлением со стороны американского лидера и все равно поступит так, как скажут в Вашингтоне, заявил ТАСС бразильский политолог Валдир Безерра.

"Европейский союз даже в случае недовольства возможным соглашением между США и Россией будет вынужден согласиться с ним под давлением Вашингтона, - сказал он. - Европейцы не обладают полной автономией во внешней политике, поэтому любое решение, принятое американцами в отношении конфликта на Украине, должно быть принято Евросоюзом, нравится ему это или нет".

По словам аналитика, украинские власти также негативно относятся к возможным переговорам, поскольку настроены продолжать конфликт с Россией. "Для Киева продолжение конфликта по-прежнему выгодно, учитывая, что страна ищет финансовые и военные ресурсы для этого", - добавил Безерра.

Политолог также указал, что от результатов договоренностей РФ и США зависит восстановление не только системы международной безопасности, но и стабильности всей мировой экономики. "Страны БРИКС, включая Бразилию, Индию и Китай, скорее всего, положительно отнеслись бы к соглашению о безопасности между США и Россией, поскольку это в конечном итоге принесет общемировую стабильность не только в военном плане, но и в экономическом. Именно поэтому Пекин и Бразилиа в течение последних лет работали над созданием группы мира для обсуждения возможного решения конфликта дипломатическими средствами", - заключил эксперт.

Ранее состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. По его словам, сейчас началась проработка саммита.