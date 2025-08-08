Президент США хочет лишь остановить наступление РФ, отметил бразильский военный историк

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 августа. /ТАСС/. Намерение президента США Дональда Трампа провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным основано лишь на желании остановить успешное продвижение российских военных в ходе СВО. У главы американской администрации на самом деле нет никакого плана мирного урегулирования конфликта, заявил в беседе с ТАСС бразильский военный историк, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Жуан Питилью.

"У Трампа нет мирного плана по Украине. Трамп просто хочет, чтобы Россия прекратила борьбу", - сказал он.

По словам эксперта, вся риторика президента США об урегулировании конфликта направлена на сохранение собственной популярности внутри страны и в глазах мирового сообщества. "Его поддержка в США снижается. Он ввел тарифы в отношении 90 стран мира, в результате его популярность в мире также невысока. Основная проблема заключается в том, что он обещал своим сторонникам, что сможет выстроить отношения с президентом Путиным, теперь ему надо доказать это на деле", - подчеркнул Питилью.

При этом историк отметил, что Трамп не собирается идти на уступки РФ, поскольку это "может стать признаком слабости". "Последнее, чего хочет Трамп - это согласиться с требованиями России в отношении Украины. Это поднимет уровень внутренней критики [в США]. Это также стало бы подспорьем для демократической оппозиции, которая объявит, что Путин манипулирует Трампом и что Трамп проявил слабость перед Россией", - добавил он.

Ранее состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече президентов РФ и США в ближайшие дни. По его словам, сейчас началась проработка саммита.