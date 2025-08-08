Издание отметило, что необходимости дальнейшего перекрытия каналов доставки нет, так как ситуация на земле с начала военной операции сильно изменилась

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Израиль после того, как перекрыл каналы доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, должен понести ответственность за страдания гражданского населения анклава. Об этом говорится в статье газеты The Globe and Mail.

Издание считает "катастрофическим, как в моральном, так и в стратегическом плане" решение о прекращении доступа международной гуманитарной помощи в Газу со стороны Израиля. "Действительно, [радикальное движение] ХАМАС часто блокировало или присваивало себе эту помощь, но чем выше уровень контроля Израиля над Газой - а сейчас он утверждает, что оккупировал уже 75% территории анклава - тем большую ответственность он должен нести за страдания этих граждан", - пишет The Globe and Mail.

Газета также обращает внимание на отсутствие необходимости дальнейшего лишения запертых в анклаве палестинцев гуманитарной помощи, так как ситуация на земле с момента начала военной операции Израиля сильно изменилась. Издание отмечает, что большинство лидеров и бойцов ХАМАС были убиты, инфраструктура разрушена, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) давно контролирует значительную часть Газы. The Globe and Mail при этом не считает, что Израиль совершает геноцид палестинского населения в анклаве, но признает, что "имели место военные преступления". Газета указывает, что право на самооборону, которое Израиль получил после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, не дает ему право "на ответную резню".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. В марте текущего года израильские ВС возобновили боевые действия в анклаве, нанеся по нему массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.