Премьер-министр Соединенного Королества добавил, что Лондон вместе с союзниками работает над "долгосрочным планом по обеспечению мира в регионе как части двухгосударственного решения" палестино-израильского конфликта

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Израиль поступил неправильно, расширив масштаб военной операции в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Решение израильского правительства расширить свое наступление в Газе ошибочно, и мы призываем немедленно пересмотреть его. Эти действия не помогут завершить конфликт или освободить заложников. Они лишь усилят кровопролитие", - указал глава британского правительства.

"Ежедневно гуманитарный кризис в Газе обостряется, а заложники, взятые [палестинским радикальным движением] ХАМАС, удерживаются в ужасающих и нечеловеческих условиях. Нам необходимо прекращение огня, увеличение [поставок] гуманитарной помощи, освобождение всех заложников ХАМАС и переговорное решение. ХАМАС не может играть какой-либо роли в будущем Газы и должен уйти оттуда и разоружиться", - подчеркнул Стармер.

Он добавил, что Лондон вместе с союзниками работает над "долгосрочным планом по обеспечению мира в регионе как части двухгосударственного решения" палестино-израильского конфликта. "Но без добросовестного участия обеих сторон в переговорах такая перспектива исчезает на наших глазах. Наш посыл ясен: дипломатическое решение возможно, но обе стороны должны сойти с тропы разрушений", - отметил британский премьер.

Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan, ссылаясь на заявление канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, информировала о том, что военно-политический кабинет Израиля одобрил план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. Согласно его положениям, Армия обороны Израиля будет готовиться к операции в Газе, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий. В свою очередь портал Ynet 7 августа сообщал, что политическое руководство еврейского государства близко к принятию решения о "полной оккупации" палестинского анклава.