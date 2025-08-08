Как отметил внефракционный депутат, своим отказом принять тысячу своих пленных в рамках обмена Владимир Зеленский показал, что их жизни ничего не стоят

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Украинцы должны добиваться отставки Владимира Зеленского, который отказом принять тысячу своих пленных в рамках обмена в очередной раз продемонстрировал, что их жизни для нынешних властей в Киеве ничего не стоят. Об этом заявил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который выехал с Украины из-за политического преследования.

"Это значит: десятки тысяч людей в Украине могут выйти под офис Зеленского и сказать одно простое слово. Слово, которое вернет их родных домой. <...> Вы должны требовать ухода Зеленского. Только тогда у вас появится шанс увидеть своих родных живыми", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, проблема состоит в том, что для Зеленоского и его окружения жизни украинцев - это средство для обогащения и разменная монета.

Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сообщил, что Киев отказался от 1 тысячи пленных солдат ВСУ в рамках обмена с Москвой, из-за чего второй этап обмена проходил тяжело, а третий еще не начался. Как сообщил ТАСС источник в военно-дипломатических кругах, среди пленных, которых Киев вычеркнул из списков на обмен, нет ни одного офицера, большинство из них - солдаты и матросы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что это чудовищная история и полная аморальность.