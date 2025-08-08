Инициативу о безвозмездной передаче одобрил кабинет министров

ВИЛЬНЮС, 8 августа. /ТАСС/. Правительство Латвии безвозмездно передаст Украине 16 транспортных средств, находящихся в пользовании государственной пожарно-спасательной службы страны, а также специализированное спасательное оборудование. Об этом сообщил портал латвийского гостелерадио LSM.

По его информации, на церемонии отправки техники присутствовал министр внутренних дел балтийской республики Рихардс Козловскис. Инициатива о безвозмездной передаче была одобрена кабинетом министров Латвии, указывает портал.

Ранее Рига уже передала Киеву несколько сотен автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей.