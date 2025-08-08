МИД Турции осудил решение Израиля расширить военную операцию в Газе

Установление прочного мира возможно только на основе верховенства международного права, примата дипломатии, указывается в заявлении турецкого министерства

СТАМБУЛ, 8 августа. /ТАСС/. МИД Турции решительно осудил решение властей Израиля по расширению военной операции в секторе Газа. Израиль должен немедленно прекратить реализацию своих военных планов, согласиться на прекращение огня в Газе и начать переговоры о двухгосударственном решении палестинской проблемы, говорится в заявлении министерства.

"Мы самым решительным образом осуждаем решение Израиля расширить военную операцию в Газе, которая представляет собой новый этап его экспансионистской политики в регионе. Каждый шаг правительства Нетаньяху, направленный на продолжение геноцида против палестинцев и расширение оккупации, наносит тяжелый удар по международному миру и безопасности, усиливая региональную нестабильность и углубляя гуманитарный кризис", - отмечается в заявлении.

"Установление прочного мира в нашем регионе возможно только на основе верховенства международного права, примата дипломатии и защиты основных прав человека. Израиль должен немедленно прекратить свои военные планы, согласиться на прекращение огня в Газе и начать переговоры о двухгосударственном решении [палестинской проблемы]", - подчеркивается в тексте.

МИД Турции призвал международное сообщество "выполнить свои обязанности", а Совет Безопасности ООН - "принять резолюции, которые позволят предотвратить действия Израиля, противоречащие международному праву и гуманитарным ценностям", и "не допустить насильственного изгнания палестинцев с их земель".

Ранее сообщалось, что военно-политический кабинет Израиля одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.