Военнообязанного поймали украинские пограничники

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Военнообязанный украинец пытался бежать из страны на параплане, но был пойман пограничниками. Об этом сообщило издание "Страна", опубликовав соответствующие фотографии.

Отмечается, что 48-летний житель Хмельницкой области на западе Украины купил параплан в интернете за 500 евро и планировал перелететь границу с Молдавией. Мужчина был задержан сотрудниками Госпогранслужбы Украины в момент подготовки к взлету.

По словам задержанного, пересечь границу по воздуху он планировал "на глаз".