Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк высказался, что план израильского правительства "по полному военному захвату оккупированного сектора Газа следует немедленно остановить"

ЖЕНЕВА, 8 августа. /ТАСС/. Планы Израиля по расширению военной операции в секторе Газа противоречат решению Международного Суда ООН о том, что власти еврейского государства должны как можно скорее положить конец оккупации палестинского анклава. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"План израильского правительства по полному военному захвату оккупированного сектора Газа следует немедленно остановить. Он противоречит решению Международного Суда ООН о том, что Израиль должен как можно скорее положить конец оккупации, реализовать согласованное решение о создании двух государств и право палестинцев на самоопределение", - приводит его слова пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

По оценкам Тюрка, эта новая эскалация "приведет к еще более массовым вынужденным переселениям, новым убийствам, невыносимым страданиям, бессмысленному уничтожению и зверским преступлениям" в палестинском анклаве.

Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan, ссылаясь на заявление канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху, информировала о том, что военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный премьером план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. Согласно его положениям, Армия обороны Израиля будет готовиться к операции в Газе, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий. В свою очередь портал Ynet 7 августа сообщал, что политическое руководство еврейского государства близко к принятию решения о "полной оккупации" палестинского анклава.