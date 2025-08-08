Премьер Малайзии: лидеры США, КНР, Бразилии и ЮАР посетят 47-й саммит АСЕАН

Встреча состоится в октябре в Куала-Лумпуре

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамапоса примут участие в 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в октябре в Куала-Лумпуре. Об этом сообщил премьер-министр председательствующей в объединении Малайзии Анвар Ибрагим.

"Обеспечение их присутствия - это только первый шаг. Более серьезное испытание - убедиться, что они покинут Малайзию и АСЕАН с чувством, что их время было потрачено не зря. Мы должны гарантировать, что их визиты принесут долгосрочные результаты. Внимание всего мира будет приковано к нам, поэтому мы должны при проведении [мероприятия] быть на высоте", - приводит его слова агентство Bernama.

АСЕАН была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет десять стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. С начала 2025 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли от Лаоса к Малайзии.