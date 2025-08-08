Это настоящая политическая бомба, указал венгерский премьер-министр

БУДАПЕШТ, 8 августа. /ТАСС/. Руководство Евросоюза использует против правительства Венгрии такие же методы дезинформации, какие демократическая администрация США применила против республиканца Дональда Трампа, обвиняя его в сговоре с Россией во время президентских выборов в 2016 году. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя в программе радиостанции Kossuth расследование, начатое американским Минюстом.

"Это настоящая политическая бомба", - сказал он по поводу выводов властей США о том, что обвинения против Трампа были сфабрикованы администрацией Барака Обамы. По его словам, это было сделано для того, чтобы нанести республиканцу политический ущерб и оправдать поражение кандидата демократов Хиллари Клинтон в борьбе за Белый дом. Орбан подчеркнул, что это происходило при участии федеральных властей и "с использованием государственных институтов".

Еще недавно такими же методами против правительства Венгрии действовали демократическая администрация США и фонд Сороса, которые использовали "проплаченные СМИ". "Теперь так действует Брюссель", - указал премьер. Ранее он уже заявлял, что руководство ЕС пытается дискредитировать венгерское правительство, чтобы привести к власти в стране политическую оппозицию, которая будет послушна Брюсселю.

В 2016 году спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы, а СМИ опубликовали неподтвержденные обвинения о сговоре Трампа с Москвой. В США под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера проходило расследование, которое завершилось в апреле 2019 года, не обнаружив доказательств сговора республиканца с Россией.

После возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году появилась новая информация о подтасовке данных, на основании которых против него были выдвинуты обвинения. В начале июля газета New York Post сообщила об отчете ЦРУ, указывающем на нарушения и политическую мотивированность в этом деле. Генпрокурор США Пэм Бонди поручила провести новое расследование, а Трамп заявил, что сфальсифицированные против него обвинения являются "преступлением века". 1 августа он сообщил в соцсети Truth Social, что эти обвинения опровергнуты. Президент призвал наказать виновных.