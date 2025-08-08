Президент Белоруссии отметил, что погодные условия в 2025 году выдались непростыми

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области дал положительную оценку работе аграриев в ходе текущей уборочной кампании.

"Скажу откровенно: крестьяне - молодцы в этом году. Мы люди такие, славяне: если сложнее, мы начинаем напрягаться и работать по-настоящему. В этом году молодцы как никогда. Я вот это чувствую", - цитирует главу государства его пресс-служба.

Лидер страны отметил, что погодные условия в 2025 году выдались непростыми. "Проливные дожди могут сменяться засухой, что накладывает определенные требования на работу аграриев. Тем не менее, подчеркнул президент, в эту уборочную работники сельского хозяйства показывают очень достойные результаты", - говорится в сообщении.

Лукашенко также подробно расспросил специалистов о ситуации с выращиванием озимого рапса. Речь шла об обеспечении семенами этой культуры, особенностях технологии возделывания, сроках высадки и уборки. "Как пояснили специалисты, в этом году для озимого рапса очень сложные погодные условия, тем не менее, по прогнозам, в этом году удастся собрать не менее миллиона тонн рапса, но это общий валовой сбор, а маслосемян будет немного меньше. Хотя в прошлом году урожай именно маслосемян был 1 млн тонн", - рассказали в пресс-службе.

"Нам бы на этом удержаться", - подчеркнул президент, говоря о показателях 2024 года.