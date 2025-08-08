"Важная веха в международной дипломатии": СМИ о возможной встрече Путина и Трампа

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече лидеров РФ и США в ближайшие дни. По его словам, сейчас началась проработка саммита. Реакция мировых СМИ — в подборке ТАСС.

США

The Washington Post: "Внезапный переход президента Дональда Трампа от разочарования неуступчивостью российского президента Владимира Путина к подтверждению возможности встречи с ним один на один в ближайшее время, несмотря на отказ Путина от прекращения ударов по Украине или урезания ключевых военных задач России, стал дипломатическим успехом российского лидера… После подачи смешанных сигналов в виде трехчасовых переговоров американского спецпосланника Стива Уиткоффа с Путиным в Москве и введения Белым домом новых высоких импортных пошлин в отношении Индии под предлогом поддержки ею военной экономики России Трамп неожиданно объявил, что намеревается встретиться с российским лидером "очень скоро" и что "есть очень хороший шанс" на достижение договоренности по урегулированию конфликта на Украине".

ФРГ

Der Spiegel: "Путин сможет продемонстрировать миру, что все попытки западных стран изолировать его потерпели провал. При этом он никогда не отступил от своих максимальных требований. Путин не видит причины пойти на компромиссы, его армия пользуется преимуществом на Украине. Она медленно, но постоянно продвигается вперед на фронте. Почти каждый день российские государственные СМИ сообщают об освобождении украинских населенных пунктов".

Die Welt: "Россия давно живет в условиях западных санкций и уверена, что сможет выдержать и очередной пакет ограничений. Ситуация на фронте для российской армии выглядит хорошо — намного лучше, чем для Украины".

ФРАНЦИЯ

Le Figaro: "Переоценив свое умение убеждать российского лидера, забыв о неудачных попытках "перезагрузки" и недооценив способность Владимира Путина к сопротивлению, Дональд Трамп теперь нуждается в выходе из тупика. Он рассчитывает на личную встречу с президентом РФ, чтобы сдвинуть с мертвой точки урегулирование украинского конфликта".

ИТАЛИЯ

Il Fatto Quotidiano: "Трамп уже заявляет о победе своей тактики (угрозы введения вторичных санкций против торговых партнеров России). Но о полном успехе говорить рано, пока не будут найдены компромиссы. Путин встретится с Трампом, но это не означает, что Москва откажется от целей своей спецоперации".

ИНДИЯ

India TV: "Эта встреча может способствовать снижению глобальной напряженности и знаменует важную веху в международной дипломатии, является потенциальным шагом к возобновлению диалога между Россией и США".

The New Indian Express: "Встреча Трампа и Путина, посвященная вопросу войны, станет отходом от политики администрации Байдена "ничего об Украине без Украины" — ключевого требования Киева".

ИЗРАИЛЬ

Ynet: "Для Путина саммит с Трампом станет очень важным имиджевым достижением, которое позволило бы еще больше прорвать политическую изоляцию, которую Запад пытался навязать после вторжения на Украину три с половиной года назад".