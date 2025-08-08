ТАСС: ФРГ негласно решила прекратить работу ведущих СМИ России

Основанием для такого решения назвали "прямую угрозу" безопасности страны

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Руководство ФРГ приняло негласное решение о полном прекращении работы в стране представительств ведущих СМИ России.

Об этом сообщил источник ТАСС, знакомый с ситуацией.

"Руководством ФРГ принято негласное решение о полном прекращении работы в стране представительств ведущих средств массовой информации России. Основание - "прямая угроза" для безопасности Германии, которую якобы представляет деятельность российских журналистов", - сказал собеседник агентства. "Целесообразным признано их постепенное "вытеснение" в целях скрыть от Москвы наличие соответствующей установки Берлина, а также не спровоцировать ответные действия в отношении функционирующих в России немецких корреспондентов", - добавил он.

По словам собеседника, "в планах - наращивание давления на российских представителей масс-медиа, включая членов их семей", чтобы вынудить их принять "добровольное решение" покинуть Германию.

"Ставка делается на то, что после избавления от "нежелательных" СМИ содействие оппозиционным журналистам и блогерам из Российской Федерации, находящимся в ФРГ, даст возможность передавать так называемый правильный контент русскоязычной аудитории данного государства", - пояснил он.