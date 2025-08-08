В пресс-службе Армии обороны еврейского государства добавили, что "после удара были зафиксированы вторичные детонации"

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 августа. /ТАСС/. Израильские военные сообщили, что нанесли удар в секторе Газа по ракетной установке, из которой 7 августа была выпущена ракета в сторону населенного пункта Нир-Ам.

"7 августа из северной части сектора Газа была выпущена ракета в сторону Нир-Ама, она была перехвачена ВВС Израиля. Войска атаковали и уничтожили пусковую установку, при помощи которой производился этот обстрел", - говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ведомстве добавили, что "после удара были зафиксированы вторичные детонации, указывающие на наличие нескольких ракет, подготовленных к запуску в сторону Израиля".