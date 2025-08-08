В Ереване не давали согласия на создание коридора через Сюникскую область

Подобные заявления на эту тему не соответствуют действительности, указала пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна Назели Багдасарян

ЕРЕВАН, 8 августа. /ТАСС/. Армения не давала и не даст согласия на создание в своей Сюникской области коридора, соединяющего основную часть Азербайджана и Нахичевань. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна Назели Багдасарян.

"Все заявления и публикации о том, что Армения согласилась, соглашается или согласится на "коридорные" решения, просто не соответствуют действительности", - отметила она.

8 августа вечером в Вашингтоне состоятся переговоры Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом, а после этого намечается подписание соглашения между Арменией и Азербайджаном.