Источники телеканала отметили, что случаев перенаправления оружия на склады Соединенных Штатов пока не было

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Пентагон получил право пополнять свои запасы за счет оружия, произведенного специально для Украины. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники, ознакомившиеся со служебной запиской заместителя министра обороны США по политическим вопросам Элбриджа Колби.

По их информации, записка содержит новое положение, позволяющее американскому военному ведомству пополнять запасы за счет вооружений, произведенных специально для передачи Киеву по линии Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI).

Источники отметили, что случаев перенаправления оружия на склады США пока не было, однако CNN полагает, что сама возможность это сделать представляет собой "радикальный сдвиг", а Украина лишится обещанных ей в ближайшие месяцы и годы вооружений стоимостью в миллиарды долларов, которые "уйдут на пополнение сокращающихся американских запасов".

Согласно записке Колби, Пентагон разделил имеющиеся у США вооружения на "красную", "желтую" и "зеленую" категории в зависимости от того, насколько достаточны их запасы на складах военного ведомства. В "красную" и "желтую" категории попали виды оружия, в которых Вашингтон испытывает дефицит. Ракеты-перехватчики для зенитно-ракетных комплексов Patriot были отнесены к "красной" категории, как и остальное содержимое пакета военной помощи Киеву, передача которого была временно заблокирована администрацией США в июле.