Речь идет о покупке боевых машин Stryker производства General Dynamics Land Systems и противотанковых ракет Javelin, разработанных Raytheon и Lockheed Martin

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 августа. /ТАСС/. Индия приостанавливает планы закупок вооружений у Соединенных Штатов из-за повышенных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет о покупке Индией боевых машин Stryker производства General Dynamics Land Systems и противотанковых ракет Javelin, разработанных Raytheon и Lockheed Martin.

По данным агентства, Индия планировала отправить министра обороны Раджнатха Сингха в Вашингтон в ближайшие недели для объявления о некоторых закупках, но эта поездка была отменена. Сингх также планировал объявить о покупке шести разведывательных самолетов Boeing P8I и вспомогательных систем для ВМС Индии.

Как отмечает Reuters, Boeing, Lockheed Martin и General Dynamics направили запросы в правительства Индии и США.

Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди в феврале объявили о планах продолжить закупки вооружений и наладить совместное производство ряда наименований.

Пошлины Трампа

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Как следует из указа Трампа, Вашингтон может принять аналогичные меры и против других стран. Учитывая принятое ранее Вашингтоном решение установить в отношении индийских товаров пошлины в размере 25%, тарифы на импорт республики в США были доведены до 50%.

Трамп критиковал Индию за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Он также утверждал, что Индия не является хорошим торговым партнером для США из-за установленных ею высоких таможенных пошлин.

Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными, так как страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в РФ. Как подчеркнули в индийском внешнеполитическом ведомстве, "крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины против Индии за действия, которые ряд других стран также предпринимает в своих национальных интересах". Эти действия США необоснованны и неразумны, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов, указали в МИД южноазиатской республики.