WAFA: Аббас заявил, что предпримет усилия на всех уровнях, чтобы остановить Израиль

Президент Палестины поговорил по телефону с королем Иордании Абдаллой II

ТУНИС, 8 августа. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что продолжит свои политические усилия на всех уровнях, в том числе обратится в Совет Безопасности ООН, Лигу арабских государств (ЛАГ) и Организацию исламского сотрудничества (ОИС), чтобы остановить планы Израиля по расширению военной операции в секторе Газа. Соответствующее заявление он сделал в телефонном разговоре с королем Иордании Абдаллой II.

"Президент подтвердил, что продолжит политические действия на всех уровнях, в том числе обратится в Совет Безопасности ООН, ЛАГ и ОИС для привлечения международной и региональной поддержки", - говорится в заявлении канцелярии Аббаса, опубликованном агентством WAFA.

Аббас "назвал решение [еврейского государства] новым преступлением в череде преступлений Израиля на Западном берегу" и "потребовал его немедленного прекращения". Он подчеркнул необходимость "предоставления Государству Палестина возможности взять на себя всю полноту ответственности в секторе Газа" и "немедленного и постоянного прекращения огня".

После беседы с иорданским монархом, по информации WAFA, состоялся телефонный разговор Аббаса с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan, ссылаясь на заявление канцелярии израильского премьера, информировала о том, что военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный премьером план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. Согласно его положениям, Армия обороны Израиля будет готовиться к операции в Газе, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий.