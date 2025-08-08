Планы еврейского государства могут включать в себя освобождение заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС, уточнил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредотачивает войска и военную технику вблизи границы с сектором Газа для возможной реализации планов по расширению военной операции в анклаве. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По словам неназванных американских чиновников, на спутниковых снимках видны перемещения воинских формирований и их сосредоточение у границы с палестинским анклавом, что указывает на подготовку израильских сил к крупной наземной операции. Планы Израиля могут включать в себя освобождение заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС, и обеспечение доступа гуманитарной помощи в районы, не затронутые боевыми действиями, отметили собеседники телеканала.

Ранее израильская гостелерадиокомпания Kan, ссылаясь на заявление канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху, информировала о том, что военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный премьером план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. Согласно его положениям, Армия обороны Израиля будет готовиться к операции в Газе, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий. В свою очередь портал Ynet 7 августа сообщал, что политическое руководство еврейского государства близко к принятию решения о "полной оккупации" палестинского анклава.